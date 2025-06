SCUOLA Stop agli smartphone anche alle superiori: in Italia arriva il divieto totale a scuola Il ministro dell’Istruzione Valditara estende il provvedimento già in vigore per gli under 14: sanzioni per chi trasgredisce, ma restano eccezioni per casi specifici e attività didattiche

Stop agli smartphone anche alle superiori: in Italia arriva il divieto totale a scuola.

Niente più cellulari in classe, nemmeno alle scuole superiori. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato una nuova circolare che estende il divieto di utilizzo dello smartphone a tutto il secondo ciclo di istruzione, dopo che un analogo provvedimento era già stato introdotto lo scorso anno per gli studenti fino ai 14 anni.

Il divieto riguarda non solo l’uso durante le lezioni, ma anche l’intero orario scolastico, salvo casi specifici legati a esigenze personali, disabilità o disturbi dell’apprendimento, oppure se previsto da progetti didattici mirati, come nei percorsi tecnici legati all’informatica e alle telecomunicazioni. Sarà comunque consentito l’uso di altri strumenti digitali come tablet, computer e lavagne interattive, se funzionali alla didattica.

Valditara definisce questa misura "improcrastinabile", sottolineando i danni evidenziati da studi internazionali condotti da OCSE, OMS e ISS: l’uso eccessivo dello smartphone compromette concentrazione, sonno, relazioni sociali e rendimento scolastico. In aumento anche i fenomeni di dipendenza e i sintomi da astinenza digitale.

Spetterà alle singole scuole decidere come applicare concretamente il divieto e quali sanzioni disciplinari adottare. Il ministero invita inoltre a rafforzare l’educazione a un uso consapevole dei dispositivi digitali, con attenzione particolare all’intelligenza artificiale e ai suoi impieghi nel contesto scolastico.

Il Codacons ha espresso pieno appoggio alla misura, definendola necessaria per tutelare la salute e la formazione dei giovani.

File allegati La Circolare del Ministro dell’istruzione e del merito

