Stop al superbonus in Gazzetta. Sadegholvaad: "Rischia di affossare un intero settore"

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto varato ieri dal consiglio dei ministri: da oggi in vigore le nuove regole sui bonus edilizi, con lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura e il divieto per le amministrazioni di acquistare i crediti fiscali. L'Associazione bancaria italiana promuove il provvedimento: "fornisce un chiarimento per la certezza giuridica delle cessioni dei crediti e contribuisce a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta". Critica la Cgil, pronta allo sciopero generale: "Si perderanno circa centomila posti di lavoro nell'edilizia privata e molte imprese chiuderanno". Confcommercio, individuare soluzioni strutturali.

In merito alla decisione del governo italiano anche la presa di posizione del Sindaco di Rimini che lo definisce un ‘blitz’ che rischia di creare un cortocircuito che andrebbe ad affossare un intero settore e mettere in grave difficoltà migliaia di famiglie italiane, con l’effetto - per così dire ‘collaterale’ - di frenare il percorso di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Sadegholvaad rileva come da tempo sia emerso che il meccanismo per i superbonus fosse ‘viziato’ e fosse quindi comprensibile e auspicabile una revisione della procedura di erogazione dei bonus. Ma passare da tutto a nulla - scrive il Sindaco di Rimini - senza introdurre soluzioni alternative appare una mossa azzardata che si gioca sulla pelle di imprese e cittadini.

Il rischio ora è il collasso delle imprese con lavori avviati e abbandonati. E la stessa sorte potrebbe capitare anche ai cantieri pubblici, a partire dagli importanti progetti di sviluppo e riqualificazione finanziati dal Pnrr, che potrebbero rimanere fermi al palo.