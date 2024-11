Stop al tour di Samuele Bersani: “Ho un problema di salute”

Samuele Bersani ha annunciato sui suoi canali social uno stop temporaneo dalla musica per problemi di salute. Il tour Samuele Bersani & Orchestra avrebbe dovuto debuttare il 9 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. “Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. La vita stessa è imprevedibile – scrive – devo stare a riposo forzato per un po' di tempo”.

I problemi di salute non vengono specificati, ma il cantante assicura che presto risponderà alle domande dei suoi fan. Nel lungo messaggio che ha scritto per dare la notizia, il cantautore ha messo in chiaro che la malattia non ha niente a che vedere con la sua voce. Le date del tour verranno rinviate nei prossimi mesi, a primavera. Bersani ha pubblicato anche la riprogrammazione delle date, aggiungendo che i biglietti acquistati resteranno validi.

“Con dispiacere questo accade a un passo dall'inizio del tour che anch'io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c'è alternativa a questa decisione” scrive.

Ha concluso il messaggio dicendo “Tornerò presto. E lo dico con tutto l'affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene”. Molti amici e colleghi del cantante hanno inviato messaggi di vicinanza, augurando a Samuele Bersani una veloce guarigione.