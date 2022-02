Il Consiglio dei ministri ha approvato una norma che consente di iscrivere anche i numeri di telefonia mobile nel Registro delle Opposizioni, semplificando la procedura per fermare le chiamate indesiderate, ma questo non sarà possibile prima dell'estate. Nel frattempo i call center continuano a chiamare gli utenti a tutte le ore, in molti casi senza rispettare le regole già in vigore. E spesso via telefono si consumano vere e proprie frodi commerciali.