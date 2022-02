Stop alle proroghe per le concessioni balneari, Vanni: "Non ci sono i tempi tecnici per riassegnare le spiagge entro fine 2023"

Concessioni assegnate tramite gara dal 2024, ma anche tutela degli investimenti fatti, considerazione per gli imprenditori che nei cinque anni precedenti hanno utilizzato lo stabilimento come principale fonte di reddito e massima partecipazione di microimprese, piccole imprese ed enti del terzo settore. Adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate. E tra le linee-guida, anche un freno al caro-ombrellone, tutele degli investimenti e qualità del servizio per tutti, anche per i disabili. E poi accesso al mare gratuito garantito a tutti con la previsione di una costante presenza di varchi (disposizione già prevista per legge ma oggetto di violazioni e abusi). Sono alcuni dei punti salienti degli emendamenti al ddl Concorrenza che introducono la riforma delle concessioni balneari a cui il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità. Previsto anche un disegno di legge che prevede una delega al governo per l'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle concessioni.

In allarme gli addetti del settore, che vedono “messe a repentaglio decine di migliaia di imprese familiari che hanno fatto la storia del turismo nazionale”. “Non ci sono i tempi tecnici per riassegnare le spiagge – sostiene il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali e della cooperativa Bagnini Rimini Sud, Mauro Vanni - entro la fine del 2023 dovranno essere fatti i bandi, "una data impossibile per le amministrazioni comunali", spiega, "per riassegnare 30mila imprese. Non ci sono gli organici nelle amministrazioni pubbliche per gestire una mole di lavoro così grande". "Il rischio - afferma il balneare - è che si facciano dei provvedimenti affrettati". L'altro elemento a preoccupare la categoria è "l'eliminazione dell'articolo del Codice della navigazione, il 45 bis, che dava la possibilità di dare in affido le concessioni anche per le gestioni secondarie". Ora si attendono i decreti attuativi. "A seconda di come verranno scritti – conclude Vanni - cambierà la qualità della norma. Adesso ci deve essere un lavoro serio e strutturale con i tecnici dei vari ministeri, perché insieme alle Regioni e alle pubbliche amministrazioni si possa costruire un tessuto legislativo tale che tuteli le imprese".