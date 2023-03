Stop allevamenti intensivi in Valmarecchia, 11mila firme raccolte

La petizione indirizzata al Presidente della Regione Stefano Bonaccini dal Comitato per la Valmarecchia – STOP Allevamenti intensivi "Salute, Valmarecchia!", affinché si attivi per fermare i cantieri in corso prima che sia troppo tardi, ha raccolto finora l’adesione di oltre 11mila cittadini, superando la metà degli abitanti della zona pari a circa 18 mila, coesi contro il nuovo allevamento intensivo a Maiolo. Da parte del Comitato c’è attesa in vista del Consiglio comunale di Novafeltria in programma giovedì sera, all’ordine del giorno è prevista una presa di posizione critica sul progetto dell’allevamento intensivo della Fileni.

