Stop bollo auto e moto in Italia, Gian Maria De Francesco: “Misura nell'ambito del contenimento dei costi del carburante”

Nel servizio l'intervista a Gian Maria De Francesco (Giornalista Il Giornale)

Il governo italiano ha sospeso per il 2027 il pagamento per le autovetture di piccola e media cilindrata (entro gli 80 kW) e per le moto. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni lo considera solo un primo passo e ha promesso di voler abolire in maniera strutturale la tassa.

"È stata una misura - commenta Gian Maria De Francesco, giornalista Il Giornale - decisa nell'ambito delle azioni per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti, perché i tagli delle accise non si possono fondamentalmente proseguire così come sono stati effettuati da marzo ad oggi. Sono costati oltre 2 miliardi, anche se ultimamente in Italia la riduzione del prezzo è solo sul diesel e non sulla benzina. La misura costa 2,3 miliardi e viene finanziata riposizionando risorse del PNRR, circostanza che ha tirato delle critiche soprattutto da parte delle opposizioni, ma come ha detto il ministro Giorgetti, i soldi del PNRR ormai sono stati assegnati all'Italia e l'Italia può decidere come utilizzarli". Per De Francesco si tratta di una strategia win-win: "Si abolisce una tassa anche abbastanza odiata, anche se solo per un anno, sebbene il governo la voglia rendere strutturale. Inoltre può fungere da incentivo ed è anche un bonus energia.

Tra le critiche avanzate alla misura, in particolare dai partiti di opposizioni, i dubbi sulla costituzionalità e l'opinione che si tratti di una manovra prettamente elettorale: "Si anticipa la campagna elettorale - aggiunge De Francesco - chiaramente è una misura che già darà effetti, anche se penso che il grosso lo si vedrà con la legge di bilancio. Lì si vedrà se il governo ha intenzione di mettere in campo altre risorse".

Nel servizio l'intervista a Gian Maria De Francesco (Giornalista Il Giornale)