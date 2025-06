Stop musica all’una a Milano Marittima, il Tar conferma l'ordinanza

Nuova conferma del Tar dell’Emilia-Romagna all’efficacia dell’ordinanza del Comune di Cervia, emessa per contrastare la "mala movida" estiva nel centro di Milano Marittima. I giudici infatti hanno rigettato l’istanza di sospensiva di un locale che aveva impugnato il provvedimento nella parte in cui si regolamenta l’attività musicale. L’ordinanza, infatti, stabiliva limiti acustici per i locali e lo stop alla musica a partire dall’una di notte, invece che alle tre.

Per il Tar (Presidente Paolo Carpentieri, estensore Alessio Falferi), che si è pronunciato dopo la discussione in camera di consiglio, l’eventuale danno all’attività sarebbe comunque di lieve entità, tenuto conto che l’ordinanza è valida fino al 29 giugno. Il titolare del locale era assistito dall’avvocato Roberto Afeltra, mentre il Comune si è costituito, rappresentato dagli avvocati Silvia Medini e Franco Fiorenza.

L’ordinanza aveva portato a un "giro di vite" su Milano Marittima, dove ogni estate arrivano migliaia di turisti. Era stata firmata dal sindaco Mattia Missiroli dopo una serie di episodi che avevano creato allarme e una serie di incontri con residenti e associazioni di categoria.