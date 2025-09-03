NATURA Storico evento sulla spiaggia di Riccione: nate altre 21 tartarughe caretta caretta Dopo i primi 4 piccoli, sbucati dalla sabbia lo scorso 30 agosto, nella notte l'apertura di altre uova. Si tratta della schiusa del primo nido della specie mai documentato in provincia di Rimini.

Sale a 25 il totale delle tartarughe marine della specie Caretta Caretta nate sulla spiaggia del Marano a Riccione con la schiusa della scorsa notte. Le ultime 21 si aggiungono alle quattro che già lo scorso 30 agosto erano emerse dalla sabbia, davanti allo stupore di alcuni bagnanti, prima di tuffarsi in acqua.

L'ultima schiusa dello stesso nido, formatosi a giugno, è avvenuta questa volta davanti agli smartphone degli avventori dei locali da spiaggia della riviera Romagnola, a partire dalle 23 di ieri.

Davanti alle uova, presidiate in questi mesi da oltre duecento volontari della Fondazione Cetacea, era stato allestito un corridoio protetto per favorire l'accesso delle nuove nate all'Adriatico. "Le tartarughe erano tutte in ottima salute e con un peso medio di 14 grammi - ha commentato Sauro Pari, presidente della Fondazione -.

È un buon peso, anche se la media è solitamente di 16 grammi, ma le temperature basse hanno rallentato la crescita degli embrioni. Grazie alla partecipazione dei locali e degli albergatori della zona che hanno spento le luci, siamo riusciti a ridurre, pur non eliminandolo completamente, l'inquinamento luminoso". Si stima che nelle prossime ore possano nascere altre tartarughe dallo stesso nido.

