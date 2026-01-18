Storie di speranza: così il piccolo Filippo è riuscito a realizzare il suo sogno, incontrare le star del calcio

Filippo è un bambino coraggioso: non perde mai la speranza, nonostante le sfide che la vita gli pone già da giovanissimo, e riesce comunque a realizzare i suoi desideri: conoscere le star del calcio. A raccontare questa storia sono i protagonisti, Filippo e suo padre Vito, ospiti dei “12 Minuti Con...” su San Marino Rtv alle 20:25 sul canale 550.

Una storia di difficoltà e, allo stesso tempo, di gioia. Quattro-cinque anni fa la scoperta: Filippo, originario di Bellaria, ha il morbo di Perthes, che gli aggredisce il femore e lo porta a subire una serie di interventi. Si blocca il sogno di diventare un calciatore professionista, ma il padre gli fa una promessa: vivere comunque lo sport, assistendo agli eventi sportivi più importanti. Da qui un susseguirsi di partite alle quali assistere, con grandi sorprese: i tifosi e le squadre si mobilitano e Filippo riesce a incontrare personaggi di primo piano del calcio, trasformando gli ostacoli in occasioni per vivere il suo sogno.

Nel servizio le interviste a Filippo e Vito Leuzzi estratte da "12 Minuti Con..."








