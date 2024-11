ALLUVIONI Strade come fiumi nel catanese, auto finite in mare. Famiglie evacuate nel siracusano Più di 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco per operazioni di soccorso, allagamenti e danni d’acqua

Sono oltre 30 le richieste di soccorso a Torre Archirafi, frazione di Riposto, in provincia di Catania, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Alcune auto senza passeggeri a bordo sono finite in mare a Torre Archirafi, frazione di Riposto, nel Catanese, trascinate dall'acqua. La zona è interessata da un violento nubifragio. Non vi è al momento notizia di dispersi. Ad Aci Sant'Antonio i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto in via Aldo Moro, dove sono intervenuti per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente allagato. Ad Acireale una persona è stata soccorsa in un'abitazione allagata in via Rocco Chinnici.

Nelle ultime 24 ore il maltempo ha colpito anche il Siracusano, con più di 80 interventi dei Vigili del Fuoco per operazioni di soccorso, allagamenti e danni d’acqua, specialmente nel capoluogo aretuseo: criticità nel quartiere Borgata, dove sono state evacuate dalle proprie abitazioni allagate circa una decina di persone, tra cui anziani e bambini; sulla SP12, strada “Spinagallo”, squadre ordinarie e soccorritori fluviali hanno soccorso i conducenti di alcune decine di auto in panne.

