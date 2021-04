RETE VIARIA Strade: dalla Provincia di Rimini quasi 400mila euro ai piccoli comuni per la messa in sicurezza

Strade: dalla Provincia di Rimini quasi 400mila euro ai piccoli comuni per la messa in sicurezza.

Tutto pronto per l'assegnazione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza di tratti stradali della Provincia di Rimini, interni al centro abitato e di intersezioni tra viabilità provinciale e comunale: i Comuni beneficiari, con popolazione inferiore ai cinque mila abitanti, sono Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Pennabilli, Saludecio, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello. Ad ognuno andranno 36 mila euro per 396 mila euro totali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: