CRONACA Strade di sangue in Emilia-Romagna: tre morti e due feriti gravi in poche ore Incidente frontale nel Piacentino, tragedia in moto sull’Appennino e un 15enne in fin di vita dopo uno scontro a Rimini. Indagini in corso per chiarire le dinamiche.

È tragico il bilancio di un'altra giornata sulle strade dell'Emilia-Romagna: tre morti e due feriti gravi in una serie di incidenti avvenuti tra la provincia di Piacenza, l’Appennino Reggiano e Rimini.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, due auto si sono scontrate frontalmente sulla via Emilia, alle porte di Fiorenzuola d’Arda. I due conducenti, rimasti intrappolati nei veicoli, sono morti sul colpo. Una 35enne, passeggera di una delle auto, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Brescia in condizioni gravi.

Poche ore prima, nel pomeriggio, un motociclista di 37 anni, Donal Barbieri di Quattro Castella, ha perso la vita sulla statale del Cerreto, in località Ca’ del Merlo. L’uomo ha perso il controllo della moto, è stato sbalzato contro il guardrail e nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118, è deceduto sul posto. Non risultano altri veicoli coinvolti; le indagini sono affidate ai carabinieri di Vezzano e Carpineti.

Infine, a Rimini, un ragazzo di 15 anni è in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo uno scontro tra il suo scooter e un’auto, guidata da un uomo di 40 anni. Secondo i primi rilievi, il giovane stava svoltando quando è stato colpito dalla vettura. L'automobilista è risultato negativo ai test antidroga.

