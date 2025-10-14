CRONACA Strage a Castel d’Azzano: tre carabinieri morti in un’esplosione durante uno sgombero La deflagrazione in una casa colonica nel Veronese, provocata da una famiglia che rifiutava lo sfratto. Quindici i feriti tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. Fermati tre fratelli.

Tragedia nella notte a Castel d’Azzano, alle porte di Verona, dove tre carabinieri sono morti e 15 persone — tra militari dell’Arma, agenti di polizia e vigili del fuoco — sono rimaste ferite in una violenta esplosione avvenuta durante un’operazione di sgombero in un casolare agricolo fatiscente - già occupato in passato da braccianti - di via San Martino. A perdere la vita sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. I feriti, invece, sarebbero tutti fuori pericolo.

Secondo le prime ricostruzioni, le forze dell’ordine erano intervenute per liberare la casa colonica occupata da tre fratelli sessantenni - Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi -, dopo numerosi tentativi andati a vuoto e ripetute minacce di far saltare in aria l’edificio. Al momento dell’arrivo dei militari, la deflagrazione ha devastato l’abitazione, facendo crollare l’intera struttura e travolgendo chi si trovava nei pressi.

I tre carabinieri, appartenenti ai reparti speciali di Padova e Mestre, erano stati inviati per la delicatezza dell’intervento, supportati da unità Uopi e da squadre dei vigili del fuoco. Nonostante i soccorsi immediati, per loro non c’è stato nulla da fare.

Due dei fratelli, un uomo e una donna, sono stati fermati: entrambi feriti per le ustioni riportate e ricoverati in ospedale, la donna sarebbe colei che ha innescato l’esplosione. Dopo qualche ora è stato fermato anche il terzo fratello che, secondo fonti di stampa, non avrebbe posto resistenza. I tre, agricoltori e allevatori, secondo fonti di stampa avevano problemi finanziari e ipotecari.

Sul posto continuano le operazioni di spegnimento e di ricerca da parte delle squadre Usar (Urban search and rescue) dei Vigili del fuoco, arrivate anche da Venezia. L’intera area è stata posta sotto sequestro dalla procura di Verona, che ha aperto un’inchiesta per strage.

Lo sgombero era programmato da tempo e dopo vari tentativi, andati a vuoto, anche perché i tre fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria, sono stati inviati sul posto militari dei Reparti Speciali, supportati dagli agenti dell'Uopi, dipendenti dalla Direzione Centrale Anticrimine.

All'interno dell'abitazione sono state ritrovate bombole di gas e quel che resta di molotov. I Vigili del fuoco hanno recuperato 5 bombole che erano state collocate in più stanze. La casa era satura di gas fatto uscire, si presume, da più bombole vista la potente deflagrazione che ha fatto crollare lo stabile. Ad innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si sarebbero trovati in una sorta di cantina. Tutti e tre si erano barricati in casa.

"Nel casolare abitavano tre fratelli. Sembra che avessero da tempo delle bombole depositate e abbiano fatto saturare il sottotetto per farlo esplodere. Il tutto è accaduto stanotte alle 3.15 circa". Così a Rainews24 Antonello Panuccio, vicesindaco di Castel d'Azzano.

"È un bilancio molto doloroso e drammatico". È il commento a caldo del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in collegamento telefonico con Uno Mattina News. "Era un'operazione congiunta, nel momento dell'accesso forzoso, i testimoni hanno raccontato che è stato subito sensibile l'odore del gas, e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione. Adesso è molto prematuro, la cosa che è successa poco più di un'ora fa", spiega Piantedosi. "Ci sono tre deceduti, militari dell'Arma dei Carabinieri, un bilancio già terribile, ma ci sono diversi feriti anche tra altri militari e c'erano anche aliquote della Polizia di Stato", aggiunge ipotizzando che "qualcuno all'interno abbia attivato una bombola del gas" e "l'apertura del gas ha creato i presupposti della deflagrazione, perché risulterebbe che le due persone titolari dell'appartamento poi si siano allontanate, tra cui una donna dentro che sembra essere ferita".

I carabinieri deceduti prestavano servizio due a Padova e uno a Mestre. Lo riferisce il sindacato Sim dei Carabinieri che in una nota "si stringe alle famiglie e ai colleghi feriti". "Colleghi stimati e amati dai colleghi - afferma il segretario Antonio Serpi - dove prestavano servizio e dalle comunità, hanno onorato l'uniforme con umiltà, dedizione e altruismo, fino all'estremo sacrificio. Il dolore per la perdita dei nostri tre colleghi è profondo e colpisce tutta la famiglia dell'Arma. Siamo vicini, con commozione e rispetto, alle famiglie dei militari deceduti, ai colleghi feriti e a tutti coloro che in queste ore stanno operando tra le macerie con il consueto coraggio e spirito di servizio".

"Ho appreso con sconcerto e profondo dolore la notizia della morte dei tre militari dell'Arma dei Carabinieri, Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, Carabiniere Scelto Davide Bernardello e Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero in provincia di Verona, nella quale sono rimasti feriti anche altri operatori delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma dei Carabinieri e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.



Nel video l'intervista a Claudio Papagno (Comandante Provinciale dei Carabinieri di Verona)

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: