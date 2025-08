RICORRENZA Strage del 2 agosto: alla commemorazione lo scontro tra familiari delle vittime e governo 45 anni fa, alle 10:25, esplose nella stazione di Bologna la bomba che uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Tra le vittime anche il sammarinese Pietro Galassi e la riminese Flavia Casadei

Bologna si ferma, ancora una volta. 45 anni dopo la bomba che alle 10:25 del 1980 esplose nella sala d’aspetto della stazione, uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. Tra le vittime anche il sammarinese Pietro Galassi e la riminese Flavia Casadei. Un corteo silenzioso accompagna i familiari delle vittime in piazza Medaglie d’Oro, davanti a quella ferita ancora aperta nel cuore dell’Italia. Sono in migliaia tra applausi e commozione. “Una spietata strategia eversiva neofascista che ha trovato complicità anche in apparati dello Stato”: è netto il presidente Mattarella nel suo messaggio. Poi un richiamo alla risposta del Paese, che con fermezza ha scelto la democrazia.

La vicenda giudiziaria è sostanzialmente esaurita con la condanna in via definitiva degli esecutori (Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini) e degli ideatori (Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi). E allora la leader Pd Schlein chiede di rendere pubbliche le sentenze: “C’è una verità incastonata in quelle parole. Tutti devono poterle leggere, anche chi governa oggi”.

Ma proprio i rapporti tra memoria e attualità generano tensione. Dal palco, per l’ultima volta prima di lasciare l'incarico, parla Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari: “Condannare la strage senza riconoscerne la matrice fascista è come rifiutare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici”. Un richiamo diretto alla premier Meloni e a ogni tentativo di riscrittura. “Il rispetto per le istituzioni – conclude - non può significare accettare verità manipolate”. La ministra Anna Maria Bernini, presente alla cerimonia, prende subito le distanze da ogni collegamento tra l’attentato e il governo in carica: “Sono rimasta su quel palco – dice - per rispetto dei familiari, ma respingo ogni allusione a un nesso con l’attualità”.

Il sindaco Matteo Lepore tiene il punto, in nome della trasparenza: “Ci batteremo perché le sentenze siano pubblicate. Il governo non osi insabbiare questa verità”. E annuncia la nascita di un Parco della Memoria Democratica accanto alla stazione, 11 ettari destinati a diventare un archivio vivente del dolore e della resistenza civile del Paese. “Nessuno poteva immaginare la forza che hanno dimostrato i familiari delle vittime – conclude il presidente della Regione De Pascale -. Una forza che racconta tanto della nostra terra, del suo orgoglio, del suo amore per la verità e la libertà. Chi vuole fare politica con la violenza non può che vedere l’Emilia-Romagna come nemico”.



I più letti della settimana: