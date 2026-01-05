Strage di Crans-Montana: rimpatriate le salme delle vittime italiane. Minuto di silenzio nelle scuole

Ora a Crans-Montana con la tragedia di Capodanno. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti Sono tornate a casa le salme di cinque delle sei giovani vittime italiane morte nella strage di Crans-Montana: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti; l’italo-svizzera Sofia Prosperi viveva a Lugano e le esequie si svolgeranno nella città elvetica. Sono stati rimpatriati con un aereo militare e poi accompagnati nelle rispettive città da cortei funebri. Lo Stato italiano coprirà anche le spese dei funerali.

Le famiglie delle vittime chiedono giustizia, afferma l’ambasciatore in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, che riferisce di aver ricevuto assicurazioni di massima collaborazione dalle autorità elvetiche. Identificati tutti i 116 feriti, 83 sono ancora ricoverati. Intanto l’inchiesta si allarga: è emerso che alla fine del 2025 era stata presentata una richiesta di permesso per ampliare il bar, teatro della strage costata la vita a 40 persone, mentre il Comune di Crans-Montana annuncia una conferenza stampa per presentare elementi fattuali e si difende respingendo accuse di controlli permissivi, ribadendo di voler anche costituirsi parte civile contro i gestori.

La procura del Canton Vallese concentra ora le verifiche su fascicoli comunali, materiali, vie di fuga, attrezzature antincendio e rispetto delle norme di sicurezza.

Il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole italiane in memoria delle giovani vittime. Lo stesso giorno lutto cittadino a Bologna per i funerali di Giovanni Tamburi. Venerdì, in Svizzera, tutte le campane suoneranno alle 14: è lutto nazionale.







