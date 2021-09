Strage di galline in A14, ribaltato camion con oltre 10mila animali

Incidente in A14, poco prima delle 6 di questa mattina, nel tratto forlivese, in corrispondenza del chilometro 86 sud, tra il casello di Forlì e l'area di servizio Bevano, dove un autoarticolato che trasportava galline e un altro mezzo pesante, per cause ancora da chiarire, sono entrati in collisione.

L'autoarticolato, con un carico di oltre 10mila animali, si è ribaltato con la motrice finita nella scarpata che costeggia la sede stradale, mentre il rimorchio ha bloccato le corsie di marcia. Il conducente del mezzo, 23 anni residente in provincia di Campobasso, ha subito gravi ferite e i sanitari del 118 accorsi hanno provveduto al suo ricovero d'urgenza al trauma center del Bufalini di Cesena.

L'incidente ha provocato una strage di galline, almeno tremila quella decedute, mentre la gran parte delle sopravvissute, si sono riversate sulla sede stradale e nei campi vicini, bloccando completamente l'autostrada. Nonostante l'intervento di forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale di autostrade, la circolazione è stata fortemente rallentata.