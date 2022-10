Strage in A4: picchetto d'onore aperto a tutti; il cordoglio della nave Vespucci arrivata a Riccione

Oggi e domani, alla Playhall di Riccione, ci sarà il picchetto d'onore alla camera ardente delle sette vittime della strage sull'A4. Il comune di Riccione ha deciso di offrire a tutti la possibilità di farne parte, telefonando al numero dedicato 0541.608404. Già tante le adesioni per rendere onore ai cinque ragazzi del Centro 21 - Maria Aluigi, Alfredo Barbieri, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi -, all'ex sindaco Massimo Pironi e all'educatrice Romina Bannini, che si trovavano sullo stesso pulmino, diretto a Lauco. Vista l'alta adesione al picchetto, si è stabilito di organizzare turni di un quarto d'ora, con quattro persone alla volta. Il primo picchetto d'onore sarà formato dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, dal presidente della provincia di Rimini Riziero Santi, dalla consigliera regionale Nadia Rossi e dal deputato Andrea Gnassi. Domani, allo stadio, i funerali.

Intanto arriva anche il messaggio di cordoglio del Capitano di vascello, Luigi Romagnoli, Comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, arrivata di fronte al porto di Riccione nel pomeriggio di ieri: “Una nave, benché possa attraversare una tempesta, ne uscirà sempre. La città di Riccione, che siamo qui ad abbracciare in questo momento di dolore, ne saprà uscire più forte, con un ancora più profondo e rinnovato senso di comunità”. “Siamo feriti, straziati dal dolore. Ma non siamo soli. Comandante, a nome di Riccione la ringrazio per questa amicizia forte e simbolica, per questo dono”, la risposta della sindaca durante l'incontro in consiglio comunale con una delegazione della Vespucci.