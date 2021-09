Strage sul lavoro, interviene il governo. "Pene immediate"

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, annuncia "pene più severe e immediate" per contrastare le morti sul lavoro, un fenomeno che ha "i contorni della strage". I provvedimenti saranno varati "entro la prossima settimana", sarà chiesta "collaborazione" alle aziende "per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro". Altri tre morti oggi: in Puglia sulla A14 vicino a San Severo l'addetto di una ditta esterna è stato investito da un tir nella fase di installazione di un cantiere; a Mesagne un muratore di 42 anni è rimasto schiacciato dal crollo dell'impalcatura e di parte del solaio della palazzina che ristrutturava, mentre a Roma un operaio è precipitato dall'undicesimo piano di un'impalcatura.