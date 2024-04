BARGI Strage Suviana: notte di ricerca dei dispersi senza esito

Strage Suviana: notte di ricerca dei dispersi senza esito.

È stata una notte di ricerca senza esito nella centrale idroelettrica di Bargi (Bologna), nel bacino di Suviana, dove martedì pomeriggio è esploso un alternatore, dei quattro dispersi che stavano lavorando al collaudo dei lavori. Le ricerche sono di fatto ricominciate ieri sera alle 20, quando sono state ripristinate le condizioni minime di sicurezza per poter lavorare. Ma la situazione rimane ancora molto complicata perché i piani interessati - i meno 8, 9 e 10 - sono ancora con oltre un metro d'acqua, pieni di macerie provocate dall'esplosione e di pezzi di cemento armato. Si va avanti senza sosta con il lavoro dei sommozzatori, con l'aiuto di droni acquatici e idrovore.

Ieri alcuni familiari delle persone coinvolte sono anche entrati nella centrale. Accanto ai soccorsi e al dolore, però, è anche l'ora delle domande. A partire da una: da cosa si è sviluppata l'esplosione durante il collaudo, che poi ha portato al collasso del solaio e all'allagamento dei locali? Una risposta definitiva per ora non c'è, ma dovrà trovarla un'inchiesta. Ma i fari sono puntati anche sulla situazione dei subappalti che ruotavano intorno ai lavori che interessavano il cantiere. Va detto che, se in un primo momento le istituzioni parlavano di dipendenti tutti esterni, è poi emerso che tra feriti, dispersi e lavoratori illesi almeno sei erano dipendenti di Enel Green Power. Numeri precisi però ancora non sono stati forniti dall'azienda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: