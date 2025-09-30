Straniero detenuto a Rimini rimpatriato dalla Polizia di Stato

È stato rimpatriato nei giorni scorsi un cittadino tunisino detenuto nel carcere di Rimini, dove stava scontando una pena per diversi reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, privo di titolo di soggiorno, era destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dall’autorità giudiziaria. Dopo la verifica delle generalità e il rilascio del lasciapassare da parte del Consolato tunisino, il magistrato di sorveglianza di Bologna ha firmato il decreto di espulsione. L’uomo è stato quindi prelevato direttamente dalla casa circondariale, accompagnato a Roma Fiumicino e imbarcato su un volo per il Paese d’origine, con divieto di reingresso nello spazio Schengen per dieci anni. L’operazione rientra nell’attività della Questura di Rimini volta a contrastare la presenza di stranieri irregolari e considerati socialmente pericolosi sul territorio provinciale.







