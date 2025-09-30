TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:57 Incidente sulla Marecchiese: palo segnaletico si stacca e travolge un centauro 13:44 Addio a Renato Casaro, storico illustratore del cinema, da Leone a Tarantino 13:23 Fusco: "La salvezza non è mai un obiettivo. Puntiamo al vertice" 13:21 Tennis Tavolo: si chiude la stagione estiva della Juvenes 13:12 Piccoli agricoltori crescono: i bambini delle scuole alle prese con la vendemmia 12:24 Maltempo in arrivo: mercoledì attesi temporali e un brusco calo delle temperature 10:20 Marche, Acquaroli festeggia la riconferma: “Ha vinto il gioco di squadra”. Ricci: “Lotta impari, ma il campo largo resta l’unica alternativa”
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Straniero detenuto a Rimini rimpatriato dalla Polizia di Stato

L'uomo, di nazionalità tunisina, stava scontando una pena detentiva per numerosi reati contro il patrimonio e la persona

30 set 2025
Straniero detenuto a Rimini rimpatriato dalla Polizia di Stato

È stato rimpatriato nei giorni scorsi un cittadino tunisino detenuto nel carcere di Rimini, dove stava scontando una pena per diversi reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, privo di titolo di soggiorno, era destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dall’autorità giudiziaria. Dopo la verifica delle generalità e il rilascio del lasciapassare da parte del Consolato tunisino, il magistrato di sorveglianza di Bologna ha firmato il decreto di espulsione. L’uomo è stato quindi prelevato direttamente dalla casa circondariale, accompagnato a Roma Fiumicino e imbarcato su un volo per il Paese d’origine, con divieto di reingresso nello spazio Schengen per dieci anni. L’operazione rientra nell’attività della Questura di Rimini volta a contrastare la presenza di stranieri irregolari e considerati socialmente pericolosi sul territorio provinciale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia