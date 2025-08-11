RICCIONE Strappa la collana a ragazzo mentre fa il bagno e poi lo minaccia di morte: arrestato 19enne Grazie all'intervento dei Carabinieri la giovane vittima, un 19enne turista di Bergamo, è riuscito a riavere il prezioso del valore di circa 800 euro

Un 19enne residente in provincia di Milano e con diversi precedenti è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione. Il giovane è stato fermato in flagranza di reato per rapina aggravata da minacce dopo aver strappato una collanina d'oro ad un coetaneo durante un bagno in mare in zona Marano.

Dalle ricostruzioni il fatto è accaduto intorno alle 16:30. Il presunto autore, dopo essersi avvicinato alla vittima che era in spiaggia con amici, gli ha strappata dal collo una collanina d’oro del valore di circa 800 euro. La giovane vittima, un 19enne turista di Bergamo, avrebbe inseguito l'aggressore chiedendo di riavere indietro la collanina ma questi, per tutta risposta, lo avrebbe minacciato di colpirlo con un coltello e di ucciderlo per poi darsi alla fuga.

La vittima ha così contattato il 112 fornendo la descrizione del giovane che è stato individuato poco dopo. Alla vista dei militari il ladro ha accelerato il passo gettandolo la collana in una fioriera. L'uomo è stato così fermato e il prezioso recuperato per poi essere riconsegnato al legittimo proprietario.

Il presunto autore è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna presso il locale Tribunale.

