CRONACA RIMINI Strappano collanina a turista in pieno giorno, giovane arrestato grazie all'intervento di un passante L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 15.30 all’altezza del bagno 4. Nei guai un giovane di origine egiziana

Strappano collanina a turista in pieno giorno, giovane arrestato grazie all'intervento di un passante.

Un giovane di origine egiziana è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato di Rimini con l’accusa di furto con strappo, dopo aver sottratto una collana a una donna sul lungomare. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30 all’altezza del bagno 4, dove – secondo quanto riferito dalla Questura – la vittima, una donna straniera, è stata avvicinata alle spalle da due uomini nordafricani che le hanno strappato la collana per poi darsi alla fuga.

La donna, insieme al fidanzato, si è messa all’inseguimento urlando e, nei pressi di un bar poco distante, un passante è riuscito a bloccare uno dei due presunti responsabili fino all’arrivo delle Volanti. Gli agenti intervenuti hanno trovato il giovane ancora in possesso della refurtiva e lo hanno accompagnato in Questura. Al termine delle formalità, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, è stato arrestato per furto con strappo e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per lunedì 13 aprile.

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