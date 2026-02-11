TV LIVE ·
Strappo a metà per i "vannacciani": votano la fiducia ma non il decreto Ucraina

Floridia (M5S): "Basta con lo stallo in commissione vigilanza, convoco l'ad Rai"

di Francesca Biliotti
11 feb 2026

A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina lo strappo in maggioranza alla fine si è concretizzato a metà, i cosiddetti “vannacciani”, i deputati Sasso e Ziello che hanno lasciato la Lega per unirsi al generale Vannacci e al suo Futuro Nazionale, cui si è aggiunto l'ex di Fratelli d'Italia Pozzolo, hanno detto no al decreto Ucraina votato dal Parlamento ma sì alla fiducia che era stata posta per evitare qualche scherzo, anche se il ministro Crosetto l'aveva invece giustificata come segno di chiarezza e responsabilità. Acque agitate anche in Rai, non solo per il perdurare dello stallo in commissione vigilanza. Ma anche per lo sciopero delle firme, venerdì, in tutti i telegiornali, gr e nei programmi d'informazione Rai e web, annuncia Usigrai, per il caso Petrecca, ossia la telecronaca alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ricca di gaffe e inesattezze che, scrive il sindacato, è stata un duro colpo all'immagine Rai e alla dignità di tutti i giornalisti del servizio pubblico.

Nel video l'intervento di Riccardo Magi, deputato Più Europa, e l'intervista a Barbara Floridia, presidente commissione vigilanza Rai (M5S)


Riproduzione riservata ©

