Streaming illegale, otto arresti nell'operazione "Gotha 2": smantellato il 70% del mercato pirata in Italia

Un duro colpo al mercato dello streaming pirata in Italia. La Procura distrettuale di Catania, con la Polizia Postale e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica, ha eseguito otto arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione “Gotha 2”, sviluppo della maxi-inchiesta del 2022. Gli indagati, residenti tra Catania, Siracusa, Roma, Brescia e all’estero, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica.

Secondo l’accusa, il gruppo rappresentava il “vertice del mercato illegale dello streaming italiano”, capace di controllare circa il 70% della pirateria nazionale, pari a oltre 900mila utenti. Attraverso un sistema di Iptv, l’organizzazione distribuiva contenuti protetti di piattaforme come Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime e Netflix, imponendo regole rigide ai reseller e gestendo server noleggiati da società di hosting estere.

La struttura era organizzata gerarchicamente con ruoli definiti – dal capo ai reseller – e garantiva profitti milionari. Solo nei mesi monitorati gli inquirenti hanno accertato guadagni per circa 10 milioni di euro, mentre i danni stimati per l’industria audiovisiva supererebbero i 30 milioni mensili.

Per eludere le indagini, gli arrestati avrebbero usato identità fittizie, documenti falsi e applicazioni di messaggistica crittografata. Tra i marchi pirata individuati, sigle che richiamano note piattaforme legali come “NowTv”, “Unity”, “PlayTv”, “SkyNet” e “Goldrake”.

