Streaming pirata, reseller riminese nei guai: 120 clienti multati

È partita da un rivenditore residente in provincia di Rimini l’indagine coordinata dalla Procura di Bologna e condotta dalla Guardia di Finanza contro la pirateria audiovisiva su larga scala. L’uomo, secondo gli investigatori, offriva dietro pagamento mensile accessi illegali alle principali piattaforme di pay-tv e streaming - come Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Prime Video -, consentendo di vedere film, serie ed eventi sportivi a prezzi ridotti.

Attraverso l’analisi dei flussi finanziari – bonifici e ricariche su carte prepagate – i finanzieri hanno identificato 120 utenti finali in 60 province italiane, con una forte concentrazione in Romagna, dove il sistema si diffondeva anche tramite passaparola.

Per tutti sono scattate sanzioni amministrative per violazione del diritto d’autore: le multe vanno da 154 a 5mila euro nei casi più gravi o di recidiva. Coinvolte persone tra i 20 e i 70 anni, tra dipendenti, professionisti e pensionati. Al momento non risultano ricorsi.







