POLITICA ITALIA Stretta sui minorenni, dubbi di incostituzionalità Nichi Vendola (Sinistra Italiana): "Piuttosto che affrontare i nodi della disuguaglianza si preferisce militarizzare le piazze"

Mentre fa discutere il nuovo disegno di legge approvato dal governo, con l'Unione camere penali che solleva dubbi di incostituzionalità sull'imputabilità dei minorenni, parlando di “ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, sintomo di una preoccupante regressione culturale”, intervenendo a un convegno sui 25 anni dal G8 di Genova, Nichi Vendola fa un parallelo tra la violenza sperimentata all'epoca, e quella odierna. Sempre in consiglio dei ministri, varato il ddl concorrenza con la riforma della rete carburanti, per il ministro Urso una “svolta storica”: meno distributori in Italia, ma più grandi e moderni, in grado di offrire prezzi più bassi e servizi migliori, questi gli obiettivi.

Nel video l'intervista a Nichi Vendola, presidente Sinistra Italiana

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