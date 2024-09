POLITICA ITALIA Stretta sulla cannabis light, Scarpa (Pd): "Ha effetti psicotropi pari al basilico" Le votazioni sul ddl sicurezza innescano polemiche con le opposizioni

Mentre il governo Meloni lavora alla manovra di bilancio, con la prospettiva di abbassare le tasse a chi fa figli, anche a costo di ridurre le detrazioni ai single, ogni partito ha la sua priorità, per la Lega c'è ad esempio la flat tax per gli autonomi anche oltre 85mila euro di reddito. Alla Camera prosegue la votazione sul ddl sicurezza, non senza polemiche, via libera infatti anche alla stretta sulla cannabis light, che mette in ginocchio una intera filiera che ora sfocerà nell'illegalità, dicono le opposizioni, che ricordano anche sentenze del Tar per le quali non si tratta di sostanza stupefacente.

Nel video l'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega e l'intervento alla Camera di Rachele Scarpa, deputata Partito Democratico

