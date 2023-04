Studente Erasmus minacciato con un coltello alle Cantinette a Rimini

Minacciato con un coltello e derubato di 20 euro: è successo nella notte tra sabato e domenica in centro a Rimini. Vittima uno studente turco in Erasmus a Rimini. I malviventi avrebbero poi fotografato un suo documento minacciandolo che se si fosse rivolto alle forze dell'ordine lo sarebbero andati a cercare. La scena è stata notata dagli agenti in borghese presenti alle Cantinette di Rimini che hanno subito bloccato il rapinatore, un 22enne italiano di origini magrebine, trovato in possesso della banconota e della foto del documento. Il personale della Mobile ha trovato abbandonato sotto una panchina occupata poco prima dal malvivente vi era anche un coltello a scatto con una lama da 13 centimetri.