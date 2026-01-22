RICONOSCIMENTO Studente riminese campione del mondo di pizza napoletana al Sigep Luigi Cappuccio, maturando dell’Istituto Alberghiero Malatesta, conquista il titolo mondiale a Rimini e vola in tv a Master Pizza Champion.

È un successo che profuma di impasto, passione e talento quello ottenuto da Luigi Cappuccio, studente della classe 5E dell’Istituto Alberghiero “S.P. Malatesta” di Rimini. Il giovane pizzaiolo si è laureato Campione Mondiale di Pizza Napoletana Tradizionale all’edizione 2026 del Sigep, uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi del settore.

Cappuccio ha conquistato la giuria di Pizza senza Frontiere con “Onda Alta”, una creazione che unisce tecnica e creatività: baccalà in pastella di birra, cavolo nero e tartufo bianco su una base impeccabile, lavorata secondo i canoni della tradizione napoletana. Un piatto capace di raccontare innovazione e rispetto delle radici.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Sabina Fortunati, che ha sottolineato come la vittoria rappresenti “la dimostrazione concreta di quanto impegno, passione e una preparazione solida possano portare lontano”. Determinante anche l’esperienza maturata da Luigi presso la pizzeria Rossopomodoro di Rimini, esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro.

Grazie a questo trionfo, il giovane talento accederà di diritto al programma televisivo Master Pizza Champion, nuova vetrina nazionale per i protagonisti dell’arte bianca.

