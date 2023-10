POLITICA ITALIA Studenti accampati a Montecitorio: "Nessuna risorsa per il diritto alla casa, è anticostituzionale" La maggioranza plaude alla manovra di bilancio ma l'opposizione elenca le mancanze, e preoccupa il maggior deficit

Il giorno dopo l'approvazione della manovra di bilancio in Consiglio dei ministri è il momento dei commenti. Fa discutere la tassa di duemila euro che si intende chiedere agli stranieri non residenti in Unione Europea per accedere al servizio sanitario nazionale, ma anche gli aiuti alle famiglie: in mattinata si era parlato di asilo gratis dal secondo figlio, ma in serata fonti della maggioranza smentiscono, in realtà si tratta di un rafforzamento del bonus asili. E preoccupa il maggior deficit. Monta la protesta degli studenti, che si accampano davanti Montecitorio con le tende e annunciano una manifestazione di piazza per il 17 novembre.

Nel video le interviste a Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega; Elena Bonetti, deputata Azione-Italia Viva; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle e la voce di uno studente accampato

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: