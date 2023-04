Studenti "capi di Stato". Il Consiglio europeo all'Istituto Leon Battista Alberti di Rimini

Un modo tutto nuovo per imparare il funzionamento degli organi politici europei e farli propri. All'Istituto professionale Battista Alberti si passa dalla teoria alla pratica, perché democrazia significa anche decidere attivamente il proprio futuro. E così l'aula diventa un Consiglio europeo e gli studenti da una parte capi di Stato e vertici Ue, dall'altra giornalisti in prima linea. "E' la prima volta in Italia che si svolge un laboratorio di questo tipo", racconta Antonio Valli dell'associazione Kairos, coordinatore progetto "Cittadinanza e Costituzione". Tutto nasce dalla presentazione del libro sulla costituzione del generale Giovanni Ramunno, scritto per l'Associazione nazionale aviazione esercito, che assieme all'associazione Kairos ha dato vita al progetto “Cittadinanza e Costituzione”. "Un esercizio di democrazia, un esperimento didattico - commenta Ramunno - che sicuramente lascia il segno". "Grazie a questo progetto - spiega Silvio Biondi, presidente di Kairos - la nostra associazione ha trovato in pieno la finalità per cui si è costituita, cioè la promozione sociale". Gli studenti hanno approfondito i meccanismi della res publica europea per poi trasformarli in un gioco di ruoli. "Hanno compreso dall'interno come funziona la vita democratica - conclude Franca Berardi, preside Istituto Leon Battista Alberti -, di cui vogliono essere parte attiva e intelligente".

Nel video le interviste ad Antonio Valli (coordinatore progetto "Cittadinanza e Costituzione"), Giovanni Ramunno (già Generale Esercito), Silvio Biondi (presidente Associazione Kairos) e Franca Berardi (preside Istituto Leon Battista Alberti)