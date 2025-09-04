TV LIVE ·
Studenti in mobilitazione per la Global Sumud Flotilla

Chiedono che le istituzioni scolastiche e accademiche prendano posizione in favore della missione umanitaria

di Francesca Biliotti
4 set 2025

Gli studenti di tutta Italia si mobilitano a sostegno della Global Sumud Flotilla, siamo andati in uno dei presidi organizzati a Roma. Una rappresentanza degli studenti ha iniziato dall'Università degli Studi Roma Tre la giornata di mobilitazione studentesca nazionale, per chiedere che istituzioni scolastiche e accademiche prendano posizione a sostegno della più grande missione umanitaria civile della storia contemporanea, ossia portare aiuti e beni di prima necessità alla stremata popolazione di Gaza, forzando il blocco navale. A bordo anche alcuni parlamentari, tra cui il senatore romagnolo Marco Croatti, Movimento 5 Stelle. Gli studenti, intanto, si rivolgono al Rettore. La mobilitazione sarà permanente, annunciano, e tocca le principali università, a Roma anche Tor Vergata e La Sapienza.

Nel video l'intervista a Laura Peritore, studentessa e rappresentante di "Cambiare Rotta"




