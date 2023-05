UNIVERSITÀ LA SAPIENZA Studenti in tenda contro il caro affitti: "Speravamo nel Pnrr, ma i finanziamenti vanno ai privati" I ragazzi chiedono di salvaguardare il diritto allo studio: "Non rispondiamo ad alcun partito, questo è un problema di tutti"

Gli studenti protestano per il caro affitti nelle città universitarie, siamo andati a sentire le loro ragioni all'Università La Sapienza di Roma. Si sono accampati con le tende davanti alle facoltà; le loro richieste sono diverse, ma un solo comune denominatore, il diritto allo studio. C'è chi chiede un reddito studentesco, chi un tavolo permanente per ragionare a tutto campo sul problema degli affitti insostenibili: per attirare l'attenzione pubblica, hanno piantato le tende dentro al campus. C'è anche chi li accusa di essere troppo orientati a sinistra.

Nel video le interviste a Mirko Giuggiolini, Sinistra Universitaria Sapienza; Alessia Polisini, Unione degli Universitari

