Studio San Raffaele-Iss su Sars-Cov2: gli anticorpi restano nei pazienti almeno 8 mesi

La protesta a Roma

In Italia tra oggi e domani una serie di incontri tra Governo e Regioni per parlare della situazione Covid, riaperture e revisione dei parametri per i cambi di colore. Se i dati dovessero essere confortanti, il coprifuoco si potrebbe spostare fino alle 23, Governo e Regioni ne discuteranno domani, quando è in programma anche la revisione dei parametri che definiscono i cambi di colore. Le proteste di piazza intanto aumentano, oggi a Roma anche i parchi tematici, che chiedono di anticipare la riapertura, attualmente prevista il 1 luglio: c'erano anche i rappresentanti di Aquafan, Oltremare e Mirabilandia.









Si cerca di correre sulla campagna vaccinale, finora 24 milioni le dosi somministrate, ne sono in arrivo altre 3 milioni questa settimana. Le Regioni si danno da fare dopo il via libera agli over 50 dato dal generale Figliuolo, in Emilia Romagna ieri il primo giorno per la fascia 55-59enni si è concluso con quasi 100mila prenotazioni, giovedì toccherà alla fascia dei 50-54enni: “In questo caso – spiega il presidente Bonaccini – ci affideremo ai medici di medicina generale, che abbiamo voluto coinvolgere così come faremo con le farmacie nelle prossime settimane proprio per moltiplicare le opportunità di vaccino”. Anche la Lombardia ha iniziato a correre, già 500mila le prenotazioni per la fascia 50-59 anni. Secondo uno studio del San Raffaele di Milano, in collaborazione con l'Istituto superiore di Sanità, gli anticorpi del virus Sars-Cov2 persistono nei pazienti fino ad almeno 8 mesi dopo la diagnosi di Covid-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, l'età dei pazienti o la presenza di altre patologie.