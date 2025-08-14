Sub 50enne disperso al “Paguro”: proseguono le ricerche

Proseguono senza sosta le complesse operazioni di ricerca di un sub cinquantenne disperso da ieri pomeriggio nell’area del relitto della piattaforma “Paguro”, al largo di Lido Adriano a Ravenna.

Le speranze di ritrovare l'uomo ancora in vita sono, purtroppo, ridotte al lumicino. L'allarme è scattato intorno alle 13:30 di ieri, lanciato dai compagni di immersione del sub, un turista proveniente da fuori regione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe riemerso brevemente per poi tornare sott'acqua, senza fare più ritorno in superficie. Tra le ipotesi al vaglio dei soccorritori vi è anche quella di un malore improvviso. Il sub si trovava a bordo di un'imbarcazione di appoggio, parte di un gruppo di immersione organizzato dal Dive Planet, centro subacqueo di Rimini. Il coordinamento delle operazioni è affidato alla Guardia Costiera regionale di Ravenna/Capitaneria di Porto.

Per le ricerche sono state mobilitate numerose risorse, sia marittime che aeree come unità navali provenienti da Ravenna, Cesenatico e Rimini, elicotteri dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco, sommozzatori dei Vigili del Fuoco e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, impegnati anche a setacciare le parti interne del relitto.

Le operazioni, che hanno avuto luogo per tutta la giornata di ieri fino al tramonto, sono riprese all'alba di questa mattina e stanno proseguendo senza sosta. Vengono inoltre raccolte testimonianze sull'unità di appoggio e a terra per ricostruire gli ultimi movimenti dell'uomo.

Il relitto della piattaforma “Paguro”, meta frequente di immersioni, è una struttura inabissatasi il 28 settembre del 1965 a seguito di un incidente che causò la morte di 3 persone.







