CRONACA Sub 50enne disperso al “Paguro”: ricerche in corso al largo di Lido Adriano Allarme dei compagni di immersione. Capitaneria di Porto al coordinamento: in campo unità navali, elicotteri e sommozzatori di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

Sub 50enne disperso al “Paguro”: ricerche in corso al largo di Lido Adriano.

Sono in corso dalla mattinata di oggi le ricerche di un sub cinquantenne scomparso nell’area del relitto della piattaforma “Paguro”, al largo di Lido Adriano (Ravenna). L’uomo era in uscita con un gruppo di immersione quando è scattato l’allarme: secondo le prime informazioni sarebbe riemerso per un breve momento per poi tornare sott’acqua senza più fare ritorno. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un malore improvviso.

Le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera regionale di Ravenna/Capitaneria di Porto, che ha attivato unità navali da Ravenna, Cesenatico e Rimini. In volo sono intervenuti un elicottero dell’Aeronautica Militare e un elicottero dei Vigili del Fuoco. In acqua operano i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, impegnati a setacciare anche le parti interne del relitto.

Il sub, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere un turista, si trovava a bordo di un’imbarcazione di appoggio insieme ai compagni, i primi a dare l’allarme quando non lo hanno visto riaffiorare. Le ricerche proseguono senza sosta nella zona della piattaforma inabissata, meta frequente di immersioni, mentre sull’unità di appoggio e a terra vengono raccolte testimonianze utili a ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: