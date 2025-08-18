Sub disperso al largo di Ravenna, sospese le ricerche

Sono state sospese le ricerche attorno al relitto della piattaforma "Paguro", per ritrovare Ugo Coppola, il sub 54enne di Pescara disperso in mare da mercoledì 13 agosto al largo della costa di Lido Adriano a Ravenna. Il sommozzatore, di Pescara, si era immerso con un gruppo di diving di Rimini nell'area dell'oasi subacquea e non è più tornato in superficie. Il corpo non è stato trovato nonostante il coinvolgimento di diverse squadre, con sommozzatori, barche e elicotteri.

Come riporta l'Ansa, dopo quattro giorni di perlustrazioni continue vengono sospese le ricerche del corpo anche se continuerà l'attività ordinaria della Guardia Costiera.

La Procura di Ravenna nel frattempo ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato.







