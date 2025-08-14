TV LIVE ·
Sub disperso al Paguro: ricerche ancora senza esito

Ugo Coppola, 49 anni, scomparso dopo un’immersione sul relitto al largo.

14 ago 2025
Ancora senza esito le ricerche di Ugo Coppola, il sub 49enne disperso dal primo pomeriggio di ieri al largo del Ravennate, dopo un'immersione di gruppo nel relitto della piattaforma del Paguro. Le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco e delle Fiamme Gialle si sono immersi fino a 25 metri, ma occorre tenere conto anche delle correnti marine che potrebbero aver spostato il corpo. Sono ore di angoscia per i familiari dell'uomo, originario di Villalago, in provincia de L'Aquila ma residente a Pescara. Le speranze si affievoliscono. 




