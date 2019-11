Subito un decreto per Venezia, Spitz commissaria al Mose

Subito un decreto per Venezia, dopo la grande marea che ha messo in ginocchio la città nei giorni scorsi. Il premier assicura che c'è un impegno a 360 gradi. Nel pomeriggio il Cdm adotterà il provvedimento che dichiara lo stato d'emergenza per la città lagunare. Nella fase più immediata il ristoro dei danni sarà fino a 5mila euro per i privati, 20mila euro per i commercianti. Il comune dispone lo slittamento del pagamento della Tari. L'ex direttore dell'Agenzia del Demanio Elisabetta Spitz, sarà supercommissario per il Mose. La ministra De Micheli: 'obiettivo è averlo pronto nel 2021'. Di Maio: 'il Mose è nato vecchio, ma va terminato'. Allarme maltempo in Alto Adige fino a sabato.