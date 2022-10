Suicidi, nel 2021 +84%, tentate intossicazioni tra giovani, una media di 4 al giorno

Nel 2021 è stato osservato, nei giovani tra 10 e 19 anni, un aumento del 84,7% dei casi di tentato suicidio tramite intossicazione con farmaci e altre sostanze, rispetto ai tre anni precedenti, con un totale di 1.495 casi, ossia una media di quattro al giorno. In occasione della Giornata della Salute mentale, a evidenziare "un'impennata di tentativi di suicidio negli adolescenti" è il Centro Antiveleni dell'Irccs Maugeri Pavia, che offre consulenza tossicologiche h24, 7 giorni 7 alla maggior parte dei pronto soccorso italiani. I dati del 2018-2021 mostrano che i casi di tentato suicidio mediante intossicazione, spiega Carlo Locatelli, direttore del Centro antiveleni, "sono aumentati soprattutto nelle fasce di età 13-17 anni. Come negli altri anni, il sesso femminile si conferma quello maggiormente colpito, ma nel 2021 in misura maggiore: l'84% dei casi, rispetto al 75% dell'anno precedente". Nel 2021 le sostanze utilizzate sono, come negli altri 3 anni precedenti (2018-19-20), prevalentemente i farmaci e, a seguire, prodotti domestici, caustici, vegetali. "Tra i medicinali utilizzati abbiamo osservato un maggior coinvolgimento di neuropsicofarmaci rispetto ai periodi precedenti dove a prevalere erano antiinfiammatori e analgesici", osserva Valeria Petrolini, tossicologa del Centro. Il dato conferma quello che altri osservatori e istituzioni hanno indicato ed è stato presentato nel recente convegno annuale della Società di Tossicologia clinica-Sitox, che è stato ospitato proprio alla Maugeri e a cui hanno partecipato oltre 150 tossicologi provenienti da tutta Italia.