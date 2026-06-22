Suicidio assistito in Emilia Romagna, al via l'iter del progetto di legge

Obiettivo della proposta di legge è regolamentare l’accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti affetti da malattie irreversibili, che siamo fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili. “E' un progetto di legge che risponde pienamente alla giurisprudenza costituzionale – dice Paolo Trande di Alleanza Verdi e Sinistra, primo firmatario del pdl -. L'obiettivo fondamentale è cercare attraverso una norma primaria, una legge, di dare certezza, equità e trasparenza a un diritto che è stato definito in questi anni dopo la sentenza del 2019, cioè al diritto di ogni paziente di decidere di finire la propria esistenza con dignità attraverso la modalità del suicidio medicalmente assistito”.

La valutazione delle richieste verrebbe affidata ad una commissione multidisciplinare composta da medici specialisti, psicologi e altri professionisti sanitari, con il supporto del Comitato Regionale per l'Etica Clinica.

Secondo la relatrice di maggioranza Alice Parma del Partito Democratico, il provvedimento rafforza le tutele per i pazienti e rende concretamente esercitabili diritti già riconosciuti dalla giurisprudenza, mantenendo centrali l'informazione, le cure palliative e la libertà di revocare la richiesta in qualsiasi momento. “Questo progetto – dice la Parma - si inserisce in un quadro nazionale che da tempo sta svolgendo il dibattito rispetto al tema del fine vita. Il 'se' e il 'chi' dovrebbe definirlo una legge nazionale e lo ha definito la Corte Costituzionale; il 'come' e il 'quando' lo definiamo noi con questo progetto di legge”.

Netta la contrarietà del centrodestra. Fratelli d'Italia, con il relatore di minoranza Nicola Marcello, parla di una forzatura su una materia delicata che dovrebbe essere disciplinata a livello nazionale. “Da medico, da cattolico – spiega Marcello - dico che la medicina non può essere a servizio della morte programmata. Questo progetto di legge mira solamente a tamponare delle istanze dell'Associazione Luca Coscioni. Noi siamo per un ruolo centrale del Parlamento, quindi non può essere semplicemente legge regionale, ma ci vuole una legge nazionale”. Contro ogni deriva che porti all’eutanasia, rimarca la necessità di investire sulle cure palliative.

Nel video, le interviste a Paolo Trande, Alleanza Verdi e Sinistra (primo firmatario); ad Alice Parma, Partito Democratico (relatrice di maggioranza); Nicola Marcello, Fratelli d’Italia (relatore di minoranza)







