CONGRESSO CGIL Sul palco della Cgil il "coordinamento anti-Papeete": opposizioni guardano a un patto possibile Lucia Annunziata ha moderato un confronto tra i leader di Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Azione.

Prime prove di dialogo – non senza frecciate – tra le forze di centro-sinistra, per costruire un'alternativa. Un “coordinamento anti-Papeete delle opposizioni”, come l'ha definito la giornalista Lucia Annunziata che, sul palco del Congresso della Cgil, ha moderato un confronto tra i leader di Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Azione. Sono loro i protagonisti della seconda giornata. A interrogarli è il segretario uscente del sindacato Landini che si è già proposto per un nuovo mandato, ha ribadito la sua contrarietà alla delega fiscale e, a Rimini, domanda alle opposizioni che impegno prenderanno sul tema del lavoro.

La neo-segretaria del Pd Schlein apre alla possibilità di battaglie comuni, torna sulla necessità di un salario minimo, dopo il “no” della premier Meloni, e punta su investimenti per il sud, sanità, fiscalità più equa, scuola e diritti delle famiglie omogenitoriali. Conte invita a unirsi partendo da proposte concrete come, appunto, il salario minino. Il leader 5 Stelle esorta a ridisegnare il lavoro e rilanciare la produttività, guardando alla Costituzione e all'ambiente.

Conte che non risparmia frecciate, come quando boccia il Jobs Act provocando la risposta del numero uno di azione Calenda che, invece, difende la misura renziana e, durante il dibattito, viene anche contestato dalla platea. Pure Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, guarda a “un'alternativa possibile”. “Dobbiamo fare un patto con il Paese”, rimarca proponendo una patrimoniale. Ospite del Congresso la ministra del lavoro spagnola, Yolanda Diaz, che sottolinea l'importanza del ruolo dei sindacati, delle donne nella società e dell'ecologia.

Nel servizio le interviste a Elly Schlein (segretaria PD), Giuseppe Conte (presidente Movimento 5 Stelle), Carlo Calenda (segretario Azione) e Yolanda Diaz (ministra del Lavoro della Spagna)

