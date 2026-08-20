RIMINI Sulla carta ha 31 anni, ma la polizia non ci crede: arrestata nel Riminese con documenti falsi La 45enne è stata fermata dalla Polizia Stradale a Misano. Il controllo fa emergere carte d’identità italiana e francese contraffatte

Sulla carta ha 31 anni, ma la polizia non ci crede: arrestata nel Riminese con documenti falsi.

Secondo i documenti aveva 31 anni ma gli agenti della Polizia Stradale si sono insospettiti. I controlli hanno fatto così scoprire che i documenti d’identità, italiano e francese validi per l’espatrio, erano contraffatti. Protagonista una cittadina straniera di 45 anni, arrestata in flagranza nel Riminese.

La donna è stata fermata nel primo pomeriggio del 17 agosto dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione durante un controllo sulla Statale 16 Adriatica, all’altezza di Misano Adriatico. Alla richiesta dei documenti ha esibito una patente francese e una carta d’identità italiana, entrambe con generalità che indicavano come anno di nascita il 1995. L’età apparente della conducente ha però insospettito i poliziotti, che hanno approfondito gli accertamenti attraverso le banche dati e il confronto con gli specimen ufficiali.

La donna ha quindi mostrato anche una carta d’identità francese, sempre con nascita indicata nel 1995. Con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini, gli agenti hanno accertato che il documento francese era contraffatto e che le generalità riportate sui documenti esibiti non erano quelle reali.

Il fotosegnalamento eseguito in Questura a Rimini ha permesso di risalire alla vera identità della donna, risultata nata nel 1981. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stata arrestata e trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora nel Comune di Rimini e concedendo il nulla osta alla sua espulsione dal territorio nazionale.

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