SANTARCANGELO Sulla Marecchiese a 120 chilometri all'ora con la patente scaduta, multato motociclista

845 euro, a tanto ammonta la sanzione che dovrà pagare un motociclista sorpreso a sfrecciare sulla Marecchiese a 120 chilometri orari, 70 oltre il limite consentito, con la patente scaduta dal 2003. L'uomo, a cui verrà sospesa la licenza di guida da 6 a 12 mesi, è stato sorpreso nell'ambito dei controlli della Polizia Locale dei tre comuni della bassa valle. Sorpresi anche due conducenti con la patente scaduta – di cui uno con documento scaduto nel 2003 – che dovranno pagare una sanzione di 158 euro. Scoperti anche 14 veicoli senza revisione che circolavano lungo la strada, per cui è prevista una multa di 173 euro e la sospensione della circolazione. Veicolo sequestrato invece per due automobilisti che viaggiavano senza assicurazione, più un verbale di 866 euro.

La Polizia Locale prosegue, con la collaborazione dei Carabinieri di Santarcangelo, anche l'attività di prevenzione contro le truffe a danno di anziani. Di recente sono emersi casi di truffatori che si spacciavano per carabinieri o agenti di polizia per comunicare ad anziani che il figlio è rimasto coinvolto in un incidente e ha bisogno di soldi a titolo di cauzione, per evitare di essere arrestato. Fra i casi anche quelli di chi si finge operaio del comune e propone di coprire buchi o piccole porzioni di asfalto a poco prezzo, per poi richiedere cifre esorbitanti. Gli agenti ricordano che in nessun caso funzionari o agenti chiedono soldi in contanti al telefono e invitano a telefonare subito al 112 per segnalazioni e eventuali dubbi sull’accaduto.

