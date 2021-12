Super green pass dal 6 dicembre: domande e risposte del governo

Otto pagine per chiarire i punti chiave del 'super green pass'. Il vista del 6 dicembre, giorno da cui sarà in vigore del decreto, il governo italiano ha pubblicato le Faq; un documento che indica quali sono le attività consentite senza green pass, con pass 'base' e con il certificato 'rafforzato' in 13 ambiti: spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in strutture pubbliche e private, attività ed eventi culturali, eventi sportivi, attività ricreative, concorsi pubblici.

Fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass 'rafforzato', cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

Le Faq del governo in formato pdf

