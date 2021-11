CRONACA Super green pass, denunciato 26enne di Urbino che minacciava di preparare molotov

Un 26enne di Urbino aveva manifestato sui social l'intenzione di preparare bottiglie incendiare per protestare contro l'introduzione del “super green pass”. La Digos di Pesaro ha così avviato un'indagine da cui è scaturita una perquisizione domiciliare nella quale gli investigatori hanno trovato 12 cartucce da caccia, 700 grammi di polvere da sparo e alcune taniche con 40 litri di benzina. Il 26enne è stato denunciato, in stato di libertà, per detenzione illegale di cartucce e polvere da sparo; il materiale è stato poi posto sotto sequestro. Sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della Digos.

