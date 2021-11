Super green pass: ecco cosa prevede la nuova stretta

Super green pass: ecco cosa prevede la nuova stretta.

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio il green pass si sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo a vaccinati e guariti, e quello “base”, che si ottiene anche con i tamponi, rapido o molecolare. Con il primo sarà possibile fare tutto, al di là del colore della zona in cui risiede, mentre con il secondo si potrà andare a lavorare, in piscina, palestra, ma sarà escluso l'ingresso a ristoranti, cinema, teatri, musei, stadio e concerti. Tutte attività che restano aperte, anche in zona arancione, ai possessori del green pass rafforzato. Diminuisce però la durata di entrambi, che passa da 12 a 9 mesi, a partire dall'ultima dose effettuata. Dunque senza vaccino, ma anche senza terza dose tra 5 e 9 mesi dalla seconda, scatta di fatto un lockdown dello “svago” e già dalla fascia bianca.

[Banner_Google_ADS]



Per vaccinati e guariti non scatta più il limite del 50% delle capienze, per cui cinema, teatri e sale da concerto potranno continuare a riempirsi, mentre palazzetti dello sport e stadi potranno farlo, rispettivamente, fino al 50 e 75%. La certificazione base diventa poi obbligatoria anche su treni regionali, pullman a media percorrenza e trasporto pubblico locale (bus, metro e tram), tutti mezzi dove fino a oggi si saliva senza mostrare alcun lasciapassare. Sui treni a lunga percorrenza, aerei e navi ci si continuerà ad imbarcare con il green pass rilasciato anche a mezzo di tampone.

Stretta anche per gli hotel, nei quali si potrà accedere solo mostrando il green pass basico, finora richiesto solo per chi doveva recarsi nella Spa o al ristorante dell'albergo, che resteranno fruibili alle stesse condizioni, ma che in fascia gialla e arancione saranno accessibili solo ai clienti dell'albergo. Il Consiglio dei ministri ha chiesto ai prefetti controlli più severi e una relazione settimanale sull'attività di verifica. Le multe vanno dai 600 a mille euro e chiusura da uno a 10 giorni per gli esercenti colti in flagrante per tre volte in tre giorni diversi. Scatta poi l'obbligo vaccinale per tutto il personale amministrativo sanitario e quello delle scuole, oltre a forze dell'ordine e militari. In zona gialla per tutti, anche vaccinati e guariti, è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto. In caso di zona rossa, scatterà il lockdown per tutti.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: