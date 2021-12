Super green pass: feste salve per oltre 18 milioni di italiani

È sempre più concreto il rischio per molte regioni di passare in zona gialla nel periodo natalizio. Questo però non sarà un problema grazie all'entrata in vigore del super green pass. A dirlo è Coldiretti che ha eseguito un'analisi sugli effetti positivi della certificazione verde rafforzata: "Si tratta – sottolinea - di un passo importante per sostenere la ripresa in atto e non fermare l'economia ed il lavoro in un momento particolarmente importante dell'anno per settori molto colpiti dalla pandemia”.

Nell'ultimo Natale pre-pandemia sono stati spesi 14,1 miliardi di cui la quota maggiore è stata destinata per i regali (40%), seguita da cibo (28%), viaggi (19%) ed intrattenimenti (11%). Con la promessa di un Natale più normale grazie al super green pass, spiega Coldiretti, gli italiani programmeranno con più di tranquillità le ferie rispetto lo scorso anno in cui oltre 10 milioni di persone hanno rinunciato a viaggi per trovare amici o parenti.

Aumenta del 5,6% anche la produzione alimentare: “Un'ulteriore indicatore – aggiunge l'organizzazione agricola – che la prospettiva di feste più normali, con il ritorno della convivialità a tavola nelle case e nei ristoranti, spinge l'attività produttiva nonostante gli effetti negativi dell'aumento dei costi energetici".