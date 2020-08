Superato a pieni voti il giro di boa della Pink Week

Al netto delle numerose polemiche che hanno anticipato l'evento, la Notte Rosa romagnola procede senza intoppi per il quindicesimo anno di fila, segnando – a detta degli organizzatori – un diffuso gradimento. Non solo per gli eventi proposti, spalmati per una intera settimana, ma anche per il livello di sicurezza anti-contagio garantito che fa il paio con il buon senso dimostrato dai più. Nonostante l'afflusso di persone per strada sia stato ieri sera minore rispetto agli anni passati, la festa è stata comunque molto seguita. In particolare hanno funzionato gli eventi su prenotazione, la grande novità di questa Pink Week. "E' stata la conferma che si può tornare a vivere eventi e manifestazioni in tutta sicurezza - ha commentato infatti il sindaco di Rimini e presidente di Destinazione Romagna, Andrea Gnassi - abbiamo messo in campo un'organizzazione mai vista prima sul fronte del rispetto delle precauzioni e dei controlli". “In alcuni locali all'aperto, tuttavia, - riporta l'Ansa - come del resto negli altri weekend estivi, si sono registrati assembramenti di giovani senza mascherina”.

Come sempre in scena nomi noti dello spettacolo: da Alex Britti nell'arena affacciata sulla darsena - accompagnato dalla sua chitarra ha proposto il meglio del suo repertorio spaziando dal blues al jazz – fino alla comicità di Paolo Cevoli, mattatore che gioca in casa. Il clou all'alba con il concerto di Giovanni Allevi a Rimini Terme. Questa sera invece al Belvedere di Piazzale Kennedy è atteso Francesco Gabbani.

Insomma, una boccata d'ossigeno per l'economia turistica della Riviera, a cui sta dando particolare impulso anche Visit Rimini, puntando – come conferma la nuova Destination Manager, Valeria Guarisco – su sostenibilità e cultura per promuovere sia la città, sia l'entroterra.

Nel video l'intervista a Valeria Guarisco, Destination Manager Visit Rimini.